15 июля 2016, 15:50

Происшествия

По делу о трагедии в Ницце задержан один человек

Фото: AP/Claude Paris/ТАСС

На севере Ниццы в ходе обысков после трагедии, произошедшей накануне, задержан один человек. Пока неизвестно, кто это и какое отношение он имеет к произошедшему, сообщает iTele.

Обыски проводились в доме Мухаммеда Булеля, который сидел за рулем грузовика, сбившего насмерть 84 человека.

14 июля во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. В этот день в Ницце большое количество людей собралось смотреть салют на Английской набережной. Местный житель на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей.

Мужчина был застрелен полицией. Всего при нападении на людей в Ницце погибли 84 человека, сотни пострадали. Среди них – одна погибшая россиянка.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом. Правоохранительные органы пока не квалифицировали атаку как теракт. Из-за случившегося в Ницце отменены все общественные мероприятия и закрыты городские пляжи.

Личность водителя грузовика уже установлена. Им оказался местный житель тунисского происхождения Мухаммед Булель, который работал профессиональным водителем.

Трагедия в Ницце
