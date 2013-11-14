Супругу Полонского выпустили из камбоджийской тюрьмы

Супругу Сергея Полонского выпустили из камбоджийской тюрьмы

Жену Сергея Полонского выпустили из камбоджийской тюрьмы, где она провела несколько часов. Ольгу Дерипаску задержали в четверг днем около здания тюрьмы, где сидит ее муж, ожидающий депортации в Россию.

Жена Полонского была задержана с группой журналистов за фото- и видеосъемку на территории режимного объекта, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, экс-владелец "Миракс Групп", бизнесмен Сергей Полонский проходит обвиняемым по делу о хищении 5,7 миллиарда рублей, выделенных дольщиками на строительство жилого комплекса "Кутузовская миля".

Пострадавшими от его действий признаны более 80 человек. По версии следствия, подконтрольная Полонскому компания получила от дольщиков деньги, после чего заморозила строительство. Впоследствии фирму ликвидировали.

Полонский был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории Камбоджи.

На данный момент бизнесмен находится в камбоджийской тюрьме и ждет экстрадиции в Россию.