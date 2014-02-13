Форма поиска по сайту

13 февраля 2014, 10:38

Происшествия

Мужчина получил кредиты на 8 млн рублей по фальшивым документам

Задержан мужчина, получивший кредит по фальшивому паспорту

В Москве задержали мужчину, который по фальшивому паспорту получил кредит на 900 тысяч рублей, сообщает телеканал "Москва 24". При этом служба безопасности банка всерьез озаботилась его документами только после того, как молодой человек не заплатил первый взнос.

Задержанным оказался безработный 23-летний гражданин Молдавии. Известно, что в банк он принес фальшивую справку с места работы. Кроме того, задержанный вклеил в чужой паспорт свою фотографию.

Полицейские задержали подозреваемого при получении кредита уже в другом банке. Выяснилось, что мужчина действовал с сообщниками, с которыми совершил порядка семи преступлений. Предварительно ущерб от их деятельности оценивается в 8 миллионов рублей.

