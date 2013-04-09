Форма поиска по сайту

09 апреля 2013, 10:54

Происшествия

Директор московской турфирмы задержан по подозрению в педофилии

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве по подозрению в педофилии задержан директор турфирмы "Компас".

По материалам следствия, с конца февраля по середину марта 42-летний москвич совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика.

В настоящее время подозреваемый арестован, ему грозит длительный тюремный срок, сообщает РИА Новости.

Фирма "Компас", которую возглавлял задержанный, была основана в 2010 году и специализируется на внутреннем туризме. Компания занимается образовательным туризмом, поэтому основные клиенты – это учащиеся начальных и средних классов образовательных учреждений.

