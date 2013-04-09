Директор московской турфирмы задержан по подозрению в педофилии

Фото: ИТАР-ТАСС
В Москве по подозрению в педофилии задержан директор турфирмы "Компас".
По материалам следствия, с конца февраля по середину марта 42-летний москвич совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика.
В настоящее время подозреваемый арестован, ему грозит длительный тюремный срок, сообщает РИА Новости.
Фирма "Компас", которую возглавлял задержанный, была основана в 2010 году и специализируется на внутреннем туризме. Компания занимается образовательным туризмом, поэтому основные клиенты – это учащиеся начальных и средних классов образовательных учреждений.