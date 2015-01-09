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Полицейские закрыли наркопритон на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Как уточняется, в ходе проверки оперативной информации сотрудники уголовного розыска в квартире одного из домов по Луговому проезду выявили и закрыли наркопритон.

Было установлено, что 40-летняя женщина с 5 по 8 января предоставляла свою квартиру для потребления запрещенных препаратов.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Для подозреваемой избрана мера пресечения - обязательство о явке.