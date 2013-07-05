Фото: ИТАР-ТАСС

Пятеро противников реформы РАН задержаны возле здания Госдумы за попытку провести несанкционированную акцию, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Сейчас задержанные доставлены в ОВД Тверского района. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Отметим, сегодня Государственная Дума во втором, основном чтении приняла закон о реформе Российской академии наук. Третье чтение будет осенью, после парламентских каникул.

Ранее в пятницу думцы приняли к законопроекту ряд компромиссных поправок. В частности, депутаты отказались ликвидировать академию наук. Так, в тексте первого чтения присутствовала норма, согласно которой РАН "может быть реорганизована или ликвидирована". Исправленная ко второму чтению норма гласит, что академия может быть только реорганизована.

Документ вызвал серьезные нарекания со стороны ученого сообщества. Президиум РАН потребовал отложить его рассмотрение, а глава РАН Владимир Фортов встретился с президентом Владимиром Путиным.

Более 50 академиков и членов-корреспондентов РАН заявили об отказе вступать в новую академию. Ученые провели несколько акций протеста – мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.