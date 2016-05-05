Суд подтвердил арест одного из готовивших теракты в Москве

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Преображенский районный суд Москвы подтвердил арест 32-летнего Айбека Саидова, который вместе с группой выходцев из Центральной Азии был задержан в рамках расследования дела о попытке организовать серию терактов в столице во время майских праздников.

"Постановлением суда в отношении Айбека Саидова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 июля. Он обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 217 УК РФ) и незаконном хранении оружия (статья 222 УК РФ)", – цитирует Агенство "Москва" пресс-секретаря суда Александру Савельеву.

Она отметила, что ходатайств в отношении других задержанных по тому же делу в суд пока не поступало.

Напомним, накануне ФСБ сообщила о задержании группы граждан центрально-азиатских стран, планировавших серию террористических актов в московском регионе в период майских праздников. Подозреваемые должны были провести серию терактов по заданию главарей международных террористических организаций, действующих на территории Сирии и Турции. В ходе операции изъято большое количество оружия, взрывчатых веществ и других средств террористической деятельности.