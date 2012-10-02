Сотрудники полиции Подмосковья изъяли 4 свертка с наркотиками

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские городского округа Домодедово в ходе досмотра личных вещей двух молодых людей и девушки обнаружили четыре свертка с наркотиками, сообщает пресс-служба Управления МВД по Московской области.

26 сентября на улице Туполева группа молодых людей привлекла внимание блюстителей правопорядка. Полицейские решили проверить личные вещи у двух 30-летних мужчин и девушки, в результате обнаружили два свертка с амфетамином и два – с героином. По данному факту проводится проверка.

Статья 228 Уголовного кодекса России "незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических и психотропных средств" предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.