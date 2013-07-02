Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля 2013, 14:59

Происшествия

158 мигрантов задержаны на стройке в Северном округе Москвы

Фото: sao.mos.ru

Сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОН на стройке в САО Москвы задержали 158 мигрантов.

Как сообщает пресс-служба префектуры округа, иностранцы работали на стройке в Хорошевском районе. В операции "Заслон-1" помимо полицейских и спецназа участвовали оперативники уголовного розыска, сотрудники отдела экономической безопасности и инспекторы ДПС.

Все задержанные были доставлены в ОМВД по Хорошевскому району, на 18 мигрантов были составлены административные протоколы.

Сайты по теме


задержания мигранты ОМОН стройки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика