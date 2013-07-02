158 мигрантов задержаны на стройке в Северном округе Москвы

Фото: sao.mos.ru

Сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОН на стройке в САО Москвы задержали 158 мигрантов.

Как сообщает пресс-служба префектуры округа, иностранцы работали на стройке в Хорошевском районе. В операции "Заслон-1" помимо полицейских и спецназа участвовали оперативники уголовного розыска, сотрудники отдела экономической безопасности и инспекторы ДПС.

Все задержанные были доставлены в ОМВД по Хорошевскому району, на 18 мигрантов были составлены административные протоколы.