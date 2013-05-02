Форма поиска по сайту

Новости

02 мая 2013, 15:22

Спорт

В Москве прошла традиционная "Весенняя эстафета"

В Москве состоялась традиционная "Весенняя эстафета"

В Москве состоялась традиционная "Весенняя эстафета". В этом году, впервые с момента появления, она прошла в "Лужниках".

Главный забег состоял из 20 этапов. Некоторые из них были именными, посвященными олимпийским чемпионам, и за победу в них вручались специальные призы.

Главный трофей, серебряный ларец, приобретенный у антикваров в далеком 1922 году, был вручен за победу в общем зачете. В ожесточенной борьбе его выиграла команда Российского Государственного университета физкультуры и спорта.

Отметим, что в этом году был изменен маршрут эстафеты. Раньше, начиная с 1922 года, спортсмены бежали по Садовому кольцу. В этом году спортсменам предстояло пробежать по Лужнецкой и Фрунзенским набережным и Фрунзенским улицам.

На Лужнецкую набережную пришли сотни участников из 26 команд. Стартовали и финишировали бегуны на Престижной аллее олимпийского комплекса "Лужники".

