Рейс в Москву из Тель-Авива отменен из-за забастовки сотрудников

Рейс в Россию из Израиля отменен из-за забастовки сотрудников

В воскресенье, 21 апреля, из-за забастовки сотрудников израильских авиалиний отменен рейс в Москву из Тель-Авива. Пассажирам предлагают либо возврат денег, либо другие даты для полетов. Местные перевозчики недовольны планами правительства открыть рынок для иностранных компаний.

«Рейс 4482 отменен. Если у вас летит человек, то пусть узнает на какой рейс их будут пересаживать. Пока у них не отменен на вылет рейс в 15.55», - сообщили телеканалу «Москва 24» в справочной службе аэропорта «Домодедово».

Напомним, с 22 апреля авиакомпания Lufthansa также отменит более 650 рейсов из-за забастовки сотрудников. В числе пострадавших пассажиров окажутся обладатели билетов на рейсы из Москвы во все крупные города Германии, а также на рейсы обратных направлений.