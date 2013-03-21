Авиарейсы в Германию отменены из-за забастовки компании Lufthansa

Из-за забастовки авиакомпании Lufthansa отменены рейсы в Германию

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила около 500 авиарейсов из-за забастовки. В том числе отменены рейсы в Москву из Берлина, Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне и, соответственно, вылеты из Москвы в эти города.

Пассажирам предлагают поменять билеты на другое время или дату, либо сдать их без штрафных санкций.

Бастуют в основном техники, наземный персонал и поставщики питания. В Берлине к акции подключился и бортперсонал.

Бастующие требуют повышения зарплаты на 5,2% для 33 тысяч сотрудников авиакомпании, а также гарантии сохранения рабочих мест.

Последний раз подобный инцидент имел место около полугода назад — тогда бастовали бортпроводники. За несколько дней были отменены тысячи рейсов, авиакомпания понесла крупные убытки. Протестующие требовали повышения зарплат для 18 тысяч сотрудников компании на 5%.