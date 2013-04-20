Lufthansa отменяет несколько рейсов в Москву из-за забастовки

Несколько рейсов из Москвы в Германию отменены из-за забастовки

Lufthansa отменила более 650 рейсов из-за забастовки сотрудников, которая состоится 22 апреля. В числе пострадавших пассажиров окажутся обладатели билетов на рейсы из Москвы во все крупные города Германии, а также на рейсы обратных направлений.

Забастовка сотрудников Lufthansa, организованная профсоюзом Ver.di, пройдет во всех крупнейших авиаузлах Германии, в том числе в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта, Дюссельдорфа и Берлина. Среди отмененных рейсов - несколько вылетов в Москву и обратно, а также в Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Информация об отмененных рейсах размещена на сайте авиакомпании.

Причиной забастовки стало требование повысить зарплату на 5 процентов для 33 тысяч сотрудников авиакомпании.

Напомним, что за последние несколько месяцев подобные ЧП с компанией Lufthansa происходили неоднократно. Так, в сентябре

прошлого года из-за забастовки бортпроводников за несколько дней было отменен свыше тысячи рейсов, авиакомпания понесла крупные убытки. Тогда протестующие также требовали 5-процентного повышения зарплат для 18 тысяч сотрудников компании.

В этом году бастущие сотрудники стали причиной массовой отмены рейсов в январе и марте.