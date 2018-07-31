России предложили перенести посольство в новую столицу Египта

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Посольство РФ может переехать из Каира в новую столицу Египта уже к концу 2018 года, сообщили источники в российских дипломатических кругах. Предложение поступило от египетской стороны, возможность прорабатывают в Москве.

Информацию подтвердил глава информационного бюро египетского посольства в Москве Айман Муса Мустафа, сообщает газета "Известия". По его словам, подобное предложение поступило представителями еще 90 стран.

Строительство новой административной столицы завершится в Египте до конца 2018 года. В нее перенесут все правительственные ведомства. Названия город еще не получил, он расположится в 45 километрах к востоку от Каира. Последний лишится своего столичного статуса.