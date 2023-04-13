"Плевок в лицо": как в Сети отреагировали на поведение Байдена в Великобритании

Джо Байден попал в несколько неловких ситуаций во время своего визита в Великобританию. В частности, президент США у трапа самолета оттолкнул премьер-министра королевства Риши Сунака. Чем еще отличился глава Белого дома и как на это отреагировали в Сети – в материале Москвы 24.

Прокол за проколом

Неприятный эпизод между Джо Байденом и Риши Сунаком произошел, когда последний встречал президента США на военном аэродроме недалеко от Белфаста. Глава Белого дома быстро поздоровался с британским премьером, после чего тут же отодвинул его в сторону для рукопожатия с представителем короля Карла III Дэвидом Маккоркеллом и послом Штатов в Великобритании Джейн Хартли.

Британские журналисты усмотрели в поведении Байдена оскорбительный дипломатический жест. Для Сунака встреча с президентом США должна была стать особенной, но в итоге он попал в неловкую ситуацию, говорится в статье издания Daily Mail.

Еще один неприятный момент произошел во время чаепития двух лидеров в одном из отелей Белфаста Grand Central. Байден сказал журналистам, что готов ответить на их вопросы. Однако американского президента ослушалась служба безопасности, которая приказала прессе покинуть зал.

Позднее у Байдена случился странный диалог с жителями Дублина и их детьми. На вопрос ребенка о самых важных шагах к успеху президент США, переспросив, ответил: "Убедиться, что у нас у всех нет коронавируса".

Суть вопроса пришлось объяснять сыну Джо Байдена Хантеру. "А, ключ к успеху. Знаешь, что я уяснил о ключе к успеху? Ключ к успеху – каждый раз, когда ты не согласен с кем-то, нормально сомневаться в правильности их суждений, но не в их мотивах", – цитирует президента США РИА Новости.

Визит Джо Байдена в Великобританию продлится до 14 апреля. Поездка проходит в напряженной обстановке. Перед приемом американского лидера полиция Северной Ирландии предупредила о вероятности терактов. В частности, на кладбище города Лондондерри в Северной Ирландии были обнаружены четыре самодельные бомбы.

"Риши плакал от всего сердца"

Многие пользователи Сети высмеяли поведение Джо Байдена во время поездки в Белфаст и Дублин. В ситуации у самолета комментаторы увидели жест неуважения президента США к британскому премьеру.





пользователь Aic Berg Больше похоже на плевок Сунаку в лицо, ничего нового!

"Спорим, он думал, что другой чувак (представитель Карла III Дэвид Маккоркелл. – Прим. ред.) был королем", – иронично отметил Jewy.

"Вероятно, ему казалось, что Сунак был шофером", – предположил YearwoodKelvin.

"Вот так США обошлись со своим "ближайшим союзником и партнером". После этого Риши плакал от всего сердца в туалете", – съязвил GemstoneRiver2021.

Однако некоторые пользователи обратили внимание, что неловкий момент у самолета мог быть связан с особенностями протокола. По этой версии, главу иностранного государства по прилете в первую очередь должен встречать представитель короля. В данной ситуации это Дэвид Маккоркелл, с которым Байден пошел здороваться, оттолкнув Сунака.

Чаепитие лидеров в гостинице также не ускользнуло от внимания пользователей. Комментаторы обратили внимание, что общение Байдена и Сунака продлилось всего 40 минут. Также по действиям и жестам многим показалось, что президент США пренебрежительно себя вел по отношению к британскому коллеге.





пользователь Iris Cook Для Сунака это была дипломатическая катастрофа. Уйди!

"Это неловкий сценарий. Крошечный неизбранный парень сидит с президентом США, который не признает его существование", – подметил Willie White.

"Сунак выглядел потерянным ребенком", – написал Johnandi.

Встреча Байдена с семьями в Дублине тоже не у всех оставила положительные впечатления. "Почему люди подпускают своих детей к этому человеку?" – задается вопросом Wolfhound.

"Обман – его ключ к успеху", – прокомментировала Z2 ответ Байдена ребенку.

"Ключ к успеху для него в том, чтобы нести абсолютную чушь и путать слова", – написала Kateoriordan19.

Еще один пользователь написал, что обстановка на встрече в Дублине в целом была не самой приятной. Байден рассказывал скучные истории, пока дети были вынуждены стоять в душной толпе, заключил он.

