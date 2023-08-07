"Клоунада": в Сети оценили подготовку к бою между Маском и Цукербергом

Марк Цукерберг предложил Илону Маску провести бой 26 августа. Тот ответил, что пока не может назвать точную дату поединка из-за проблем со здоровьем. Рассказываем, что известно о предстоящей схватке двух техногениев и за кого из них болеют пользователи соцсетей.

"Готов уже сегодня"

Фото: AP Photo/Nick Wass

Глава корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг заявил, что предложил Илону Маску, владельцу Х (бывший Twitter), провести поединок 26 августа. При этом он подчеркнул, что готов выйти на бой "уже сегодня". В ответ Маск сказал, что о точной дате схватки пока говорить сложно, так как у бизнесмена есть проблемы со здоровьем.

"Я сделаю МРТ шеи и верхней части спины. Может потребоваться операция, прежде чем мы подеремся. На этой неделе все узнаем", – написал он в своих соцсетях.



Илон Маск предложил Марку Цукербергу выяснить отношения на кулаках после того, как Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) запустила конкурентное X приложение – Threads. Разработку оппонентов он назвал жульничеством и подал в суд. Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения при помощи силы. Сообщалось, что бой может пройти по правилам смешанных единоборств (ММА) в Лас-Вегасе. Также Маск заявил , что в качестве арены рассматривался Колизей, однако эту информацию опровергли.

Цукерберг для подготовки к бою активно занимается спортом: он публикует снимки с тренировок по джиу-джитсу с титулованными бойцами UFC Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски. Также владелец Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) демонстрирует подписчикам свое подтянутое тело и кубики пресса. По информации СМИ, при росте в 173 сантиметра Цукерберг весит 70 килограммов.

Илон Маск, в свою очередь, планирует использовать в предстоящей схватке элементы реслинга. Сообщалось, что миллиардер просил бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова потренировать его, но получил отказ. Кроме того, владелец Х занимается прямо в офисе, поднимая тяжести в течение всего дня.

Однако Маск, который при росте в 185 сантиметров весит 136 килограммов, не уверен, что действительно сможет одолеть Цукерберга.





Илон Маск миллиардер Если бой будет коротким, то я, возможно, выиграю. Если затянется, то он может выиграть благодаря выносливости. Я намного больше, именно поэтому в смешанных единоборствах есть весовые категории.

Бой двух миллиардеров планируют транслировать в прямом эфире на Х, вырученные от него средства хотят отправить на благотворительность. По мнению президента UFC Дэйна Уайта, который отвечает за организацию дуэли, эта встреча станет самой просматриваемой в истории.

Кто кого?

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Мнения о фаворите боя в соцсетях разделились. Часть комментаторов уверена, что владелец X одержит верх за счет своей мощи. Другие убеждены, что глава Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) физически лучше подготовлен к поединку.





из комменариев пользователей в соцсетях Маск вообще никакими единоборствами не занимался. Сомневаюсь, что он даже вес в свой удар сможет вложить и не задохнуться в первом раунде. У Цукерберга тут шансов по всем фронтам больше, так как он занимается джиу-джитсу.

"Вот как раз-таки занятия единоборствами особой роли не играют в таком ключе. Если только Цукерберг не кандидат в мастера спорта", – отвечает один из пользователей.

"У Маска броня из жира и титановой пластины, а Марк – поджарый, исход очевиден", – отметил другой комментатор.

Некоторые пользователи предположили, что слова о возможной операции владельца X – лишь его попытка избежать встречи. При этом часть аудитории убеждена, что, даже если поединок двух миллиардеров в итоге состоится, он будет смешным. По их мнению, "этим парням лучше сражаться интеллектами". Кто-то и вовсе назвал происходящее цирком.

"Два умнейших человека будут выбивать мозги друг другу", – недоумевает пользователь.

Пока одни ждут завершения "клоунады", другие мечтают, что бизнесмены все же помирятся. Лучшая дружба начинается с первой драки, обратили внимание некоторые пользователи.

Свои прогнозы на предстоящий бой публикуют и букмекеры. По мнению одной из американских компаний, фаворитом поединка станет Марк Цукерберг. Аналитики объяснили это тем, что оппонент Илона Маска находится в лучшей физической форме.

