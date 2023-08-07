Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:36

В мире

"Клоунада": в Сети оценили подготовку к бою между Маском и Цукербергом

Марк Цукерберг предложил Илону Маску провести бой 26 августа. Тот ответил, что пока не может назвать точную дату поединка из-за проблем со здоровьем. Рассказываем, что известно о предстоящей схватке двух техногениев и за кого из них болеют пользователи соцсетей.

"Готов уже сегодня"

Фото: AP Photo/Nick Wass

Глава корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг заявил, что предложил Илону Маску, владельцу Х (бывший Twitter), провести поединок 26 августа. При этом он подчеркнул, что готов выйти на бой "уже сегодня". В ответ Маск сказал, что о точной дате схватки пока говорить сложно, так как у бизнесмена есть проблемы со здоровьем.

"Я сделаю МРТ шеи и верхней части спины. Может потребоваться операция, прежде чем мы подеремся. На этой неделе все узнаем", – написал он в своих соцсетях.

Илон Маск предложил Марку Цукербергу выяснить отношения на кулаках после того, как Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) запустила конкурентное X приложение – Threads. Разработку оппонентов он назвал жульничеством и подал в суд. Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения при помощи силы. Сообщалось, что бой может пройти по правилам смешанных единоборств (ММА) в Лас-Вегасе. Также Маск заявил, что в качестве арены рассматривался Колизей, однако эту информацию опровергли.

Цукерберг для подготовки к бою активно занимается спортом: он публикует снимки с тренировок по джиу-джитсу с титулованными бойцами UFC Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски. Также владелец Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) демонстрирует подписчикам свое подтянутое тело и кубики пресса. По информации СМИ, при росте в 173 сантиметра Цукерберг весит 70 килограммов.

Илон Маск, в свою очередь, планирует использовать в предстоящей схватке элементы реслинга. Сообщалось, что миллиардер просил бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова потренировать его, но получил отказ. Кроме того, владелец Х занимается прямо в офисе, поднимая тяжести в течение всего дня.

Однако Маск, который при росте в 185 сантиметров весит 136 килограммов, не уверен, что действительно сможет одолеть Цукерберга.

Если бой будет коротким, то я, возможно, выиграю. Если затянется, то он может выиграть благодаря выносливости. Я намного больше, именно поэтому в смешанных единоборствах есть весовые категории.
Илон Маск
миллиардер

Бой двух миллиардеров планируют транслировать в прямом эфире на Х, вырученные от него средства хотят отправить на благотворительность. По мнению президента UFC Дэйна Уайта, который отвечает за организацию дуэли, эта встреча станет самой просматриваемой в истории.

Кто кого?

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Мнения о фаворите боя в соцсетях разделились. Часть комментаторов уверена, что владелец X одержит верх за счет своей мощи. Другие убеждены, что глава Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) физически лучше подготовлен к поединку.

Маск вообще никакими единоборствами не занимался. Сомневаюсь, что он даже вес в свой удар сможет вложить и не задохнуться в первом раунде. У Цукерберга тут шансов по всем фронтам больше, так как он занимается джиу-джитсу.
из комменариев пользователей в соцсетях

"Вот как раз-таки занятия единоборствами особой роли не играют в таком ключе. Если только Цукерберг не кандидат в мастера спорта", – отвечает один из пользователей.

"У Маска броня из жира и титановой пластины, а Марк – поджарый, исход очевиден", – отметил другой комментатор.

Некоторые пользователи предположили, что слова о возможной операции владельца X – лишь его попытка избежать встречи. При этом часть аудитории убеждена, что, даже если поединок двух миллиардеров в итоге состоится, он будет смешным. По их мнению, "этим парням лучше сражаться интеллектами". Кто-то и вовсе назвал происходящее цирком.

"Два умнейших человека будут выбивать мозги друг другу", – недоумевает пользователь.

Пока одни ждут завершения "клоунады", другие мечтают, что бизнесмены все же помирятся. Лучшая дружба начинается с первой драки, обратили внимание некоторые пользователи.

Свои прогнозы на предстоящий бой публикуют и букмекеры. По мнению одной из американских компаний, фаворитом поединка станет Марк Цукерберг. Аналитики объяснили это тем, что оппонент Илона Маска находится в лучшей физической форме.

Читайте также

за рубежомистории
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика