"Клоунада": в Сети оценили подготовку к бою между Маском и Цукербергом

Марк Цукерберг предложил Илону Маску провести бой 26 августа. Тот ответил, что пока не может назвать точную дату поединка из-за проблем со здоровьем. Рассказываем, что известно о предстоящей схватке двух техногениев и за кого из них болеют пользователи соцсетей.
"Готов уже сегодня"
Глава корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг заявил, что предложил Илону Маску, владельцу Х (бывший Twitter), провести поединок 26 августа. При этом он подчеркнул, что готов выйти на бой "уже сегодня". В ответ Маск сказал, что о точной дате схватки пока говорить сложно, так как у бизнесмена есть проблемы со здоровьем.
"Я сделаю МРТ шеи и верхней части спины. Может потребоваться операция, прежде чем мы подеремся. На этой неделе все узнаем", – написал он в своих соцсетях.
Цукерберг для подготовки к бою активно занимается спортом: он публикует снимки с тренировок по джиу-джитсу с титулованными бойцами UFC Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски. Также владелец Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) демонстрирует подписчикам свое подтянутое тело и кубики пресса. По информации СМИ, при росте в 173 сантиметра Цукерберг весит 70 килограммов.
Илон Маск, в свою очередь, планирует использовать в предстоящей схватке элементы реслинга. Сообщалось, что миллиардер просил бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова потренировать его, но получил отказ. Кроме того, владелец Х занимается прямо в офисе, поднимая тяжести в течение всего дня.
Однако Маск, который при росте в 185 сантиметров весит 136 килограммов, не уверен, что действительно сможет одолеть Цукерберга.
Бой двух миллиардеров планируют транслировать в прямом эфире на Х, вырученные от него средства хотят отправить на благотворительность. По мнению президента UFC Дэйна Уайта, который отвечает за организацию дуэли, эта встреча станет самой просматриваемой в истории.
Кто кого?
Мнения о фаворите боя в соцсетях разделились. Часть комментаторов уверена, что владелец X одержит верх за счет своей мощи. Другие убеждены, что глава Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) физически лучше подготовлен к поединку.
"Вот как раз-таки занятия единоборствами особой роли не играют в таком ключе. Если только Цукерберг не кандидат в мастера спорта", – отвечает один из пользователей.
"У Маска броня из жира и титановой пластины, а Марк – поджарый, исход очевиден", – отметил другой комментатор.
Некоторые пользователи предположили, что слова о возможной операции владельца X – лишь его попытка избежать встречи. При этом часть аудитории убеждена, что, даже если поединок двух миллиардеров в итоге состоится, он будет смешным. По их мнению, "этим парням лучше сражаться интеллектами". Кто-то и вовсе назвал происходящее цирком.
"Два умнейших человека будут выбивать мозги друг другу", – недоумевает пользователь.
Пока одни ждут завершения "клоунады", другие мечтают, что бизнесмены все же помирятся. Лучшая дружба начинается с первой драки, обратили внимание некоторые пользователи.
Свои прогнозы на предстоящий бой публикуют и букмекеры. По мнению одной из американских компаний, фаворитом поединка станет Марк Цукерберг. Аналитики объяснили это тем, что оппонент Илона Маска находится в лучшей физической форме.
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