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В мире

05 января 2018, 15:44

Политолог оценил шансы Иванки Трамп стать президентом США

за рубежом политика власть

Фото: Zuma/TASS/Andrew Harrer

Американист, профессор ВШЭ Александр Домрин оценил шансы дочери президента США Иванки Трамп стать президентом. Об этом сообщает RT.

Сейчас Иванка Трамп занимает должность советника президента. Однако, по мнению американиста, чтобы возглавить страну, ей нужно набраться политического опыта.

"Это исключение, когда Трамп, который никогда не занимал никакой административной и выборной должности, стал президентом. Путь в Белый дом более длинный и более тернистый. Нужно начинать с поста конгрессмена, сенатора, губернатора, а потом уже думать про Белый дом", – считает он.

По мнению Домрин, важную роль также будет играть то, как пройдет президентский срок Трампа.

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