Владимир Этуш во второй раз празднует свое 90-летие

Владимир Этуш отмечает 90-летний юбилей

6 мая старейший актер Московского академического театра имени Вахтангова, народный артист СССР Владимир Этуш отмечает 90-летний юбилей. Всенародную любовь и известность ему принесли острохарактерные и комедийные роли. Он сыграл Карабаса Барабаса в "Приключениях Буратино", Саахова в легендарной "Кавказской пленнице", Шпака в картине "Иван Васильевич меняет профессию", инженера Брунса в экранизации "Двенадцати стульев".

К юбилею Владимир Этуш подготовил новую постановку спектакля "Окаемовы дни" по пьесе Александра Афиногенова "Машенька". Премьера состоится 10 мая, а 12 мая в театре будут отмечать День рождения актера, сообщает телеканал "Москва 24".

С днем рождения актера поздравил мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр России Дмитрий Медведев. В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: "Выдающийся актер, Вы за долгие годы беззаветного служения искусству театра и кино внесли огромный вклад в развитие отечественной культуры. Неиссякаемая энергия и высокий профессионализм помогают Вам успешно руководить одним из самых популярных московских театральных вузов, добиваться больших успехов в педагогической деятельности"