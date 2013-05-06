Владимир Этуш во второй раз празднует свое 90-летие

6 мая старейший актер Московского академического театра имени Вахтангова, народный артист СССР Владимир Этуш отмечает 90-летний юбилей. Всенародную любовь и известность ему принесли острохарактерные и комедийные роли. Он сыграл Карабаса Барабаса в "Приключениях Буратино", Саахова в легендарной "Кавказской пленнице", Шпака в картине "Иван Васильевич меняет профессию", инженера Брунса в экранизации "Двенадцати стульев".
К юбилею Владимир Этуш подготовил новую постановку спектакля "Окаемовы дни" по пьесе Александра Афиногенова "Машенька". Премьера состоится 10 мая, а 12 мая в театре будут отмечать День рождения актера, сообщает телеканал "Москва 24".
С днем рождения актера поздравил мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр России Дмитрий Медведев. В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: "Выдающийся актер, Вы за долгие годы беззаветного служения искусству театра и кино внесли огромный вклад в развитие отечественной культуры. Неиссякаемая энергия и высокий профессионализм помогают Вам успешно руководить одним из самых популярных московских театральных вузов, добиваться больших успехов в педагогической деятельности"
В 1941 году Этуш ушел на фронт. В годы войны воевал на фронте в офицерском звании, был тяжело ранен. В 1945 году окончил Театральное училище имени Щукина и начал работать в Московском театре имени Евгения Вахтангова. Там он вскоре стал одним из ведущих актеров. На его счету более ста ролей.
В кино Владимир Этуш дебютировал в 1953 году. В числе картин, которые принесли артисту широкую популярность, такие ленты, как "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Приключения Буратино", "31 июня". За свою карьеру он снялся более чем в 40 кинолентах.
