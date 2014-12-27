Олимпийская рекордсменка Лариса Латынина празднует 80-летний юбилей

Лариса Латынина. Фото: ТАСС

Прославленная советская гимнастка Лариса Латынина празднует 27 декабря свой юбилей. Девятикратной олимпийской чемпионке исполняется 80 лет.

Лариса Латынина родилась в Херсоне. С детства она увлекалась спортом и в 1954 году была зачислена в состав сборной СССР по спортивной гимнастике.

Спортсменка сполна отплатила тренерам за доверие: на Олимпиаде в Мельбурне 1956 она выиграла четыре золотых медали, став тем самым абсолютной чемпионкой в спортивной гимнастике.

Не менее удачно для нее сложились и две последующие Олимпиады - Латынина довела количество золотых медалей до 9. Подобным достижением в XX веке могли похвастаться только три других спортсмена - финский бегун Пааво Нурми, американский пловец Марк Спитц и легендарный легкоатлет Карл Льюис.

Но Латынина превзошла их по общему количеству олимпийских медалей (18), став самой титулованной спортсменкой XX века. Ее достижение было побито лишь полвека спустя знаменитым пловцом Майклом Фелпсом.