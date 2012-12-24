Звезда "Юноны и Авось" Елена Шанина отмечает юбилей

Елена Шанина. Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 24 декабря, народная артистка России, советская и российская актриса театра и кино, прославившаяся своей ролью Кончиты в спектакле "Юнона и Авось", Елена Шанина отмечает 60-летие.

С юбилеем именинницу поздравил мэр Москвы Сергей Собянин, отметивший вклад талантливой артистки в развитие отечественного искусства.

"Образы, созданные Вами на сцене знаменитого московского театра "Ленком", подкупают искренностью, лиризмом, глубоким проникновением в суть человеческих характеров, являются образцом высокого профессионализма и яркого творческого дарования", - говорится в поздравительной телеграмме.

Елена Шанина родилась в Казани. Получив театральное образование, начала работать в театре Ленком, где сыграла в спектаклях "Трубадур и его друзья", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Встречи на Сретенке", "Поминальная молитва", "Затмение". Начиная с 1990 годов Елена Юрьевна принимает участие в антрепризных спектаклях "Карманный театр", "Нина", "Коллекция Пинтера".

Также Шанина завоевала симпатию телезрителей, снявшись в фильмах "Концерт для двух скрипок" в роли циркачки Санди, "Двенадцать стульев" в роли Эллочки-людоедки, "Принцесса цирка" в роли Мери.

Интересные факты: Елена Шанина стала прототипом памятника Эллочке-людоедке, который установлен в Харькове; кроме того, портрет актрисы изображен на монете достоинством в один новозеландский доллар, посвященной рок-опере "Юнона и Авось".

Материал подготовлен по открытым источникам в Интернете.