24 ноября 2013, 11:11

Актриса Наталья Крачковская отмечает юбилей

Свой юбилей 24 ноября отмечает заслуженная артистка России Наталья Крачковская. Знаменитой комедийной актрисе исполняется 75 лет. Эту дату она уже отпраздновала в компании коллег и друзей. На творческий вечер, уверяет актриса, просто не хватило времени.

Наталья Леонидовна родилась в актерской семье. Но родители мечтали о другой судьбе для своей дочери. По настоянию матери – актрисы Марии Фониной - Крачковская поступила на специальность "архивист". Однако мысли о сцене не покидали юную Наталью. Поэтому Крачковская решила получать образование еще и во ВГИКе.

Кадр из фильма "Царевич Проша". Фото: ИТАР-ТАСС

Карьера Крачковской в кино началась в семидесятых. Поначалу она снималась в массовке, затем в эпизодах. Успех пришел после съемок в фильме "12 стульев", где Наталья Леонидовна сыграла мадам Грицацуеву.

На счету актрисы роли более чем в 70 кинолентах. В числе самых известных работ – фильмы "Женитьба Бальзаминова" (1964 год), "Операция "Трест" (1967), "12 стульев" (1971), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Будьте моим мужем" (1981).

Международный кинофестиваль актеров кино "Созвездие-97". Фото: ИТАР-ТАСС

Несмотря на то, что Крачковской преимущественно доставались роли второго плана, своей неподражаемой игрой она смогла заполучить всенародную любовь и признание. Зрители до сих пор в восторге от ее героини в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", снятом Леонидом Гайдаем в 1973 году.

Сейчас Наталья Леонидовна в кино практически не снимается. Зато Крачковская много играет в театре.

юбилеи Наталья Крачковская

