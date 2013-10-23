Прима Мариинского театра Ульяна Лопаткина принимает поздравления

Ульяна Лопаткина. Фото: ИТАР-ТАСС

23 октября прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина празднует день рождения. Ей исполняется 40 лет.

"Виртуозная техника и изящная пластика делают каждую Вашу партию эмоционально насыщенной и выразительной, а созданные Вами образы Одетты-Одиллии, Жизели, Никии, феи Сирени и многие другие покорили лучшие сцены планеты, без преувеличения стали славой отечественного хореографического искусства", - отметил Дмитрий Медведев в поздравительной телеграмме балерине.

Ульяна Лопаткина родилась 23 октября 1973 года в Керчи. В 1991 году она окончила Академию русского балета имени Вагановой и уже в 1991 году поступила в труппу Мариинского театра.

В 1994 году Ульяна Лопаткина дебютировала в роли Одетты-Одиллии в балете "Лебединое озера" Петра Чайковского. Кроме того, в репертуаре балерины такие роли, как Никия в "Баядерке" Людвига Минкуса, Раймонда и Клеманс в "Раймонде" Александра Глазунова. Она танцевала сольную партию уличной танцовщицы в "Дон Кихоте", феи Сирени в "Спящей красавице", Мирты и Жизели в "Жизели".

Балерина выступает не только на российской сцене, но и за рубежом. Так, она исполнила сольные партии в балетах хореографа Джорджа Баланчина "Серенада", "Симфония до мажор", "Драгоценности", "Фортепианный концерт №2", "Тема с вариациями", "Вальс", "Шотландская симфония", "Сон в летнюю ночь", а также в балетах хореографа Ролана Пети "Юноша и смерть" и "Гибель розы".

В 1999 году Ульяна Лопаткина получила Государственную премию России. В 2005 году ей присвоено звание народной артистки. Кроме того, балерина является лауреатом премий "Золотой софит" и "Золотая маска", международной премии "Божественная", балетной премии Benois de la danse, премии "Балтика", премии лондонских критиков Evening Standard, премий Monaco world dance awards, "Триумф".

Из-за серьезной травмы Ульяне Лопаткиной на несколько дней пришлось оставить сцену, однако после проведенной в 2003 году операции, балерина смогла вернуться к любимому занятию.

Ульяна Лопаткина продолжает выступать в составе труппы Мариинского театра. В сезоне 2013-2014 она исполняет партию Царь-девицы в балете "Конек-Горбунок" на музыку Родиона Щедрина.

Обычно карьера балерины заканчивается после 35 лет. Однако бывают и исключения. Так, легендарная балерина Майя Плисецкая выступала вплоть до 70 лет. В день своего 70-летия она дебютировала в специально написанном для нее номере Бежара "Аве Майя".