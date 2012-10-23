Форма поиска по сайту

23 октября 2012, 12:50

Московский ОМОН отмечает 25-летие

В честь праздника бойцы ОМОНа устроят показательное выступление. К торжеству также приурочены выставка спецтехники и торжественное открытие часовни Святого Благоверного Князя Дмитрия Донского

23 октября четверть века исполняется московскому ОМОНу. Отряд милиции особого назначения появился в столице 25 лет назад.

За время своего существования подразделение прошло трудный и героический путь, принимало участие в спецоперациях на территории России. В ОМОНе служат только самые достойные и физически подготовленные бойцы.

После переименования милиции в полицию было решено сохранить аббревиатуру подразделения. Только теперь она расшифровывается как отряд мобильный особого назначения.

В рамках торжественных мероприятий состоится выставка спецтехники, а бойцы устроят показательные выступления. Также планируется открытие часовни Святого Благоверного Князя Дмитрия Донского. Она строится с 2010 года в честь погибших при исполнении служебного долга сотрудников.

