Московский драматический театр им. Пушкина отмечает юбилей

Фото: www.teatrpushkin.ru

Московский драматический театр имени Пушкина 22 ноября отмечает два юбилея – 300-й спектакль "Повести Белкина" и 15 лет со дня открытия филиала в Сытинском переулке.

"Удивительно, что в 90-е годы, когда все рушилось, и было совсем не до театра, Пушкинский сумел построить и открыть новую сценическую площадку в центре Москвы", – сказал РИА Новости художественный руководитель театра им. Пушкина Евгений Писарев.

Театр является "экспериментальной площадкой со своим лицом", говорит он. В театре ставят и классику, и современные пьесы. Репертуар театра включает девять спектаклей, в том числе премьеры нынешнего сезона "Материнское поле" и "Чужаки".

"Главное, что это драматургия художественного, а не документального направления. Мы стараемся линию веры в человека, которую проводим в работе на нашей Основной сцены, продолжать и на экспериментальной площадке филиала", – рассказывает Писарев.

22 ноября в спектакле "Повести Белкина" на сцену выйдут народная артистка России Тамара Лякина и актер Константин Похмелов.