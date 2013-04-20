Хоккеист Вячеслав Фетисов отмечает 55-летний юбилей

Вячеслав Фетисов. Фото: M24.ru

20 апреля празднует юбилей в прошлом хоккеист, а ныне зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов. Знаменитому спортсмену, члену "Русской пятерки" "Детройта" и двукратному олимпийскому чемпиону исполняется 55 лет.

Родился Фетисов в Москве. Будущая звезда хоккея начала делать первые шаги в спорте в 12 лет, играя за дворовые команды. Спорт очень привлекал Фетисова, и вскоре он записался в детскую спортивную школу ЦСКА. Спустя несколько лет Фетисов дебютировал в армейской команде мастеров.

В ЦСКА Фетисов провел 14 лет. В 80-е годы хоккеист играл в знаменитой пятерке армейцев с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым.

Играл чрезвычайно успешно - почти во всех сезонах, кроме чемпионата СССР 1976 года Фетисов выиграл золото первенства. Кроме того, талантливого спортсмена вызывали в сборную СССР, где тренеры также выпускали на лед легендарную пятерку. На Играх в Сараево и Калгари сборная СССР одержала победу, а Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом.

Его считают одним из лучших защитников в истории мирового хоккея. В 1989 году Фетисов уехал в НХЛ, где выступал за "Нью-Джерси" и "Детройт". Период выступлений за "Детройт" в составе знаменитой "Русской пятерки" - Козлов, Ларионов, Фетисов, Федоров и Константинов - стал одним из самых успешных в карьере хоккеиста. Фетисов дважды выиграл с клубом Кубок Стэнли.

По окончании карьеры игрока Фетисов тренировал сборную России, с которой выиграл бронзу на Играх в Солт-Лейк-Сити. Фетисов нашел себя не только как игрок, но и как руководитель - он возглавлял Государственный комитет РФ по физической культуре и спорту, четыре года был председателем совета директоров КХЛ.

С 2008 года Фетисов входит в состав Совета Федерации.

Отметим, что Фетисов является одним из трех хоккеистов (другие двое - Скотт Нидермайер и Игорь Ларионов), которым удалось выиграть абсолютно все основные титулы в мировом хоккее - чемпионат мира среди взрослых и юниоров, Олимпиаду, Кубок Канады или мира и Кубок Стэнли.