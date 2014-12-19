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Новости культурного мира

19 декабря 2014, 14:44

Актриса Анастасия Вертинская отмечает юбилей

юбилеи Анастасия Вертинская

Анастасия Вертинская. Кадр из фильма "Человек-амфибия"

19 декабря Анастасия Вертинская отмечает юбилей - актрисе театра и кино исполнилось 70 лет. Самые знаменитые роли Вертинской - Асоль в ленте "Алые паруса" и Гуттиэры в картине "Человек-амфибия".

Анастасия Вертинская родилась в 1944 году в семье поэта, исполнителя песен и актера Александра Вертинского и художницы и актрисы кино Лидии Циргвавы. В детстве Анастасия хотела стать балериной, но в балетную труппу ее не взяли, признав "слишком крупной девочкой".

В 1961 году, в возрасте 15 лет, Вертинская пришла на пробы к режиссеру Александру Птушко. Он как раз искал исполнительницу главной роли в фильме "Алые паруса". Анастасия была в спортивном костюме с короткой стрижкой. После того, как Вертинской подобрали длинный парик и переодели в платье, Птушко утвердил ее на роль Ассоль в фильме. В итоге только за первый год "Алые паруса" посмотрели 23 миллиона зрителей.

Также в 1961 году на советские экраны вышел фильм Геннадия Казанского и Владимира Чеботарёва "Человек-амфибия" по роману Александра Беляева. "Человек-амфибия" стал лидером кинопроката 1962 года - его посмотрели 65 миллионов зрителей - и получил на Международном фестивале фантастического кино в Триесте премию "Серебряный астероид".

В 1963 году Вертинская поступила в Театральный институт имени Щукина, который окончила в 1967 году. В 1964 году на экраны СССР вышел фильм Григория Козинцева "Гамлет", где Вертинская сыграла Офелию, роль, о которой мечтали многие актрисы.

Всего на счету Вертинской 14 ролей в театре "Современник" и 8 ролей в Московском художественном театре и порядка 30 киноролей. Среди наград Анастасии Вертинской - звание "Заслуженная артистка РСФСР", "Народная артистка РСФСР" и Орден Почета.

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