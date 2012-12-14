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Спорт

14 декабря 2012, 12:50

90-летие "Динамо" отпразднуют с помпой

юбилеи Динамо

Хоккеисты "Динамо" отмечают забитый гол. Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 90-летия Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо". "Бело-голубым" командам всей России исполняется 90 лет в 2013 году.

Путин поручил провести праздничные мероприятия, посвященные 90-летию знаменитого спортивного брэнда, сообщается на официальном сайте президента России.

В организации праздничных мероприятий будет принимать участие правительство и органы местного самоуправления.

Отметим, что "Динамо" - одно из старейших спортивных обществ России, широко представленное практически во всех популярных видах спорта. Футбольный клуб, несмотря на отсутствие значимых успехов в последние тридцать лет, все равно остается одним из самых популярных в России, хоккейная команда - последний обладатель Кубка Гагарина, баскетбольное "Динамо" сейчас испытывает проблемы с финансированием, но продолжает выступления.

В 2012 году исполнилось 90 лет футбольному клубу "Спартак". Однако спортивное общество с одноименным названием было учреждено лишь в 1935 году.

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