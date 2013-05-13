Актер Театра Российской Армии Николай Пастухов отмечает юбилей

Николай Пастухов. Фото: Театр Российской Армии

В понедельник, 13 мая, народный артист России Николай Пастухов отмечает свой 90-летний юбилей и 70-летие творческой деятельности на сцене Театра Армии.

Артист также работал в театре-студии "Современник" и в Тамбовском театре имени А.В. Луначарского. В числе его киноработ – съемки в фильмах "Леди Макбет Мценского уезда", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Неоконченная пьеса для механического пианино".

Что касается Театра Армии, то Николай Исаакович является одним из старейших актеров его труппы, в которую зачислен в 1939 году. Пастухов оставил сцену в Великую Отечественную войну, вступив в ряды советской армии. В послевоенные годы играл лейтенанта Алекссеева в спектакле "Последние рубежи", Куракина в "Тихом океане", Виктора во "Флаге адмирала".

В середине 50-х Пастухов блестяще исполнил роль Алексея Мересьева в "Повести о настоящем человеке" и Бибичева в "Фабричной девчонке". После артист с успехом перевоплощался в Телегина в постановке "Дядя Ваня", Робинзона в "Бесприданнице", Монаха Франциска в спектакле "Много шума из ничего", сообщили М24.ru в Театре Армии.

Николай Исаакович – обладатель различных наград, в числе которых звание лауреата "Московской театральной весны", золотая медаль имени Н.Д. Мордвинова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", "Золотая Маска" в номинации "За честь и достоинство".

Критики неоднократно отмечали умение Пастухова создавать правдоподобные образы за счет полного погружения в сценическую жизнь персонажа.