Столичному отряду СОБР исполнилось 35 лет

Московскому отряду СОБР исполнилось 35 лет

Московскому специальному отряду быстрого реагирования, созданному при МВД России, исполнилось 35 лет. В нем служат самые крепкие и физически подготовленные сотрудники полиции.

С праздником личный состав СОБРа поздравил начальник Центра специального назначения московского главка МВД полковник полиции Дмитрий Дейниченко. Он поблагодарил сотрудников за безупречную службу, множество блестяще выполненных задач, уверенность в силе и профессионализме московского спецназа и гордость, которую они приносят Центру специального назначения ГУ МВД России по Москве.

Сейчас на счету СОБРа более тысячи спецопераций по задержанию преступников и освобождению заложников, а 35 лет назад специальный отряд быстрого реагирования создавали для защиты участников и гостей московской Олимпиады и охраны Олимпийского огня.

Первой послеолимпийской операцией отряда стало освобождение девочки-заложницы на проспекте Мира в 1981 году. Впоследствии без участия СОБРа не проводилась ни одна крупная операция по пресечению и ликвидации ЧП в отношении иностранных делегаций, ликвидации последствий при крупных автокатастрофах, железнодорожных авариях и взрывах, ликвидации попыток экстремистов или отдельных групп граждан сорвать соревнования на спортивных комплексах, пресечению вооруженных столкновений, эксцессов между экстремистскими группами или спортивными командами.

Только в 2013 году СОБР по Москве задержано более 300 преступников, 28 из них были вооружены. Освобождено 2 заложника.