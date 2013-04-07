Рунет отмечает 19-летие

Фото: ИТАР-ТАСС

19 лет назад - 7 апреля 1994 года - в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня была внесена запись об открытии российского интернет-пространства.

Заявки на право администрировать российский национальный домен еще в 1992 году подали три российские организации, однако появление нового национального домена стало возможным только после того, как крупнейшие на тот момент в России интернет-провайдеры подписали в 1994 году соглашение "О порядке администрирования зоны .RU".

Администрирование и техническое сопровождение национального домена .RU были поручены Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей (РосНИИРОС), который до 2000 года регистрировал все домены в зоне .RU.

С 2006 года администрировать зону стал Координационный центр национального домена сети интернет, а техническое сопровождение осуществляет Технический Центр Интернет. Ранее для размещения российских ресурсов использовались международные домены и зона .SU. В 2009 году открыта регистрация в еще одном национальном домене – .РФ, благодаря которой появилась возможность писать названия сайтов на русском языке. На сегодня число русскоязычных доменных имен приближается к миллиону.

В ближайшее время в интернете могут появится и кириллические доменные зоны .москва и .дети. В апреле этого года они успешно прошли фазу начальной оценки корпорацией ICANN, занимающейся регулированием интернета. Появление домена .moscow ожидается в начале 2014 года.

Сегодня в зоне .RU зарегистрировано более 4,47 миллионов доменов. Рунет стал одним из самых крупных сегментов интернета в мире.