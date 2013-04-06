Актер Станислав Любшин отмечает 80-летие

Станислав Любшин. Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 6 апреля, народный артист России Станислав Любшин отмечает 80-летний юбилей. Зрителям актер запомнился по выдающимся ролям в картинах "Не стреляйте в белых лебедей", "Пять вечеров", "Черный монах", "Кин-дза-дза". С 1980 года Станислав Андреевич числится в труппе МХАТ.

Любшин – выпускник театрального училища имени Щепкина. В свое время играл на сцене "Современника", в театре на Таганке, театре на Малой Бронной и театре имени Ермоловой.

"Его герои сочетали в себе почти избыточную открытость и внезапную замкнутость, жесткость и ранимость. Союза с Любшиным искали выдающиеся кинорежиссеры, их фильмы с участием Станислава Андреевича стали классикой отечественного кинематографа", - сообщили в МХТ имени Чехова.

Во МХАТе Станислав Андреевич запомнился игрой в спектаклях "Возможная встреча" (Шмидт), "Мишин юбилей" (Миша), "Из жизни дождевых червей" (Андерсен), "Борис Годунов" (Юродивый), "Три сестры" (Вершинин).

Сегодня Любшин задействован в постановках "Немного нежности" и "Обрыв".