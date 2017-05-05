Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием актера Юрия Назарова

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Советскому актеру театра и кино Юрию Назарову исполнилось 80 лет. С юбилеем народного артиста Российской Федерации поздравил премьер министр Дмитрий Медведев. Текст телеграммы был опубликован на сайте кабмина утром 5 мая.

"Миллионы людей знают и любят Вас как замечательного и неповторимого артиста, создавшего множество самых разных образов в театре и кино", – говорится в поздравлении.

Также премьер отметил, что все роли, которые довелось сыграть актеру – и главные, и второстепенные – объединены силой его драматического таланта и обаяния. Глава правительства отметил, что драматические, острохарактерные и лирические персонажи Назарова в фильмах "Горячий снег", "Андрей Рублев", "Сталинград", "Кавказский пленник", "Земля Санникова" были "не просто сыграны, а прожиты и прочувствованы".