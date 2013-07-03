Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

03 июля 2013, 17:22

Парк Горького отметит 85-летний юбилей грандиозным карнавалом

юбилеи скульптуры карнавалы ЦПКиО имени Горького

Фото: ИТАР-ТАСС

В августе в рамках празднования 85-летнего юбилея в парке Горького пройдет большой карнавал, участие в котором смогут принять все желающие. В мероприятии задействуют множество зарубежных театральных артистов. Карнавальное шествие организуют на набережной Москва-реки.

Для тех, кто решит примкнуть к процессии, на территории парка откроют гримерки. Профессиональные визажисты помогут горожанам создать любой сказочный образ. А на площадках "Барокко" и "Бурлеск" посетителей научат танцевать, сообщает РИА Новости.

Кроме того, специально к празднованию юбилея парка имени Горького, на набережной установят две скульптуры советской эпохи. Они будут соседствовать с монументом "Ныряльщица".

Эти две скульптуры под названием "Мальчик с рыбой" стояли на набережной во времена СССР.

По словам директора парка Горького Ольги Захаровой, также будут установлены большие вазы, украшенные мозаикой. Их нашли в Нескучном саду и передали на реставрацию.

Напомним, что этим летом в парке Горького для москвичей подготовили множество сюрпризов. Так, на территории установили венские скамейки, "живые киоски" быстрого питания, открыли ретро-фотоателье. На днях в Нескучном саду свои двери распахнет вейкборд-парк.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать