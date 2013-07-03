Парк Горького отметит 85-летний юбилей грандиозным карнавалом

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В августе в рамках празднования 85-летнего юбилея в парке Горького пройдет большой карнавал, участие в котором смогут принять все желающие. В мероприятии задействуют множество зарубежных театральных артистов. Карнавальное шествие организуют на набережной Москва-реки.

Для тех, кто решит примкнуть к процессии, на территории парка откроют гримерки. Профессиональные визажисты помогут горожанам создать любой сказочный образ. А на площадках "Барокко" и "Бурлеск" посетителей научат танцевать, сообщает РИА Новости.

Кроме того, специально к празднованию юбилея парка имени Горького, на набережной установят две скульптуры советской эпохи. Они будут соседствовать с монументом "Ныряльщица".

Эти две скульптуры под названием "Мальчик с рыбой" стояли на набережной во времена СССР.

По словам директора парка Горького Ольги Захаровой, также будут установлены большие вазы, украшенные мозаикой. Их нашли в Нескучном саду и передали на реставрацию.

Напомним, что этим летом в парке Горького для москвичей подготовили множество сюрпризов. Так, на территории установили венские скамейки, "живые киоски" быстрого питания, открыли ретро-фотоателье. На днях в Нескучном саду свои двери распахнет вейкборд-парк.