Дирижер Валерий Гергиев отмечает 60-летний юбилей

Фото: ИТАР-ТАСС

2 мая исполняется 60 лет выдающемуся дирижеру Валерию Гергиеву. Маэстро работает с ведущими симфоническими оркестрами мира.

Гергиев родился в Москве. В 23 года он одержал победу на конкурсе дирижеров имени Герберта фон Караяна и был приглашен в Мариинский театр.

В 1988 году Гергиев был избран худруком оперной труппы Мариинского театра, а спустя несколько лет стал худруком театра. Под его руководством на сцене театра было поставлено было 150 премьер.

Несмотря на большой объем работы, Гергиев занимается не только работой в Мариинском театре. Выдающийся дирижер сотрудничает с ведущими театрами мира в качестве приглашенного дирижера.

В частности, Гергиев является дирижером Лондонского симфонического оркестра, а также сотрудничает с Метрополитен-опера.

Одним из самых памятных в долгое карьере Гергиева является выступление в пострадавшем от войны Цхинвале. На ступенях разрушенного парламента Южной Осетии симфонический оркестр Мариинского театра исполнил произведения Шостаковича, Рахманинова и Чайковского.

Прославленного дирижера поздравил с юбилеем мэр Москвы Сергей Собянин. "Выдающийся дирижер, талантливый организатор и руководитель, Вы вносите огромный вклад в развитие российской и мировой культуры", - говорится в поздравительной телеграмме, сообщает пресс-служба правительства столицы.