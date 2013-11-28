Новогодняя ярмарка "Лайк маркет" пройдет в Культурном центре ЗИЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Ярмарка хэнд-мейда "Лайк маркет" откроется в преддверии нового года в культурном центре ЗИЛ. 14 декабря с 12.00 до 20.00 все желающие смогут приобрести уникальные елочные украшения, новогодние открытки, сувениры и детские игрушки ручной работы.

Кроме того, стилисты помогут посетителям подобрать эксклюзивную одежду и авторские украшения из кожи, пластика и стекла.

"В этот день вы окунетесь в приятную предновогоднюю атмосферу - запах имбиря и горячего глинтвейна, мерцающие огни новогодних гирлянд, звон детского смеха, медленно падающие с неба снежинки и, конечно, новогодние чудеса", - отмечает пресс-служба культурного центра.