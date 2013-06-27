В Москве откроется ярмарка литовских товаров

Фото: ИТАР-ТАСС
1 июля на Арбате напротив театра им. Евг. Вахтангова состоится открытие Ярмарки литовских продовольственных товаров, ремесленничества и фольклора.
Праздник приурочен к началу председательства Литвы в Совете Европейского Союза.
Ярмарку откроют министр сельского хозяйства Литвы, посол Литвы в России, представители Сейма Литвы и представители Министерства сельского хозяйства России, округа Арбат.
Промышленные предприятия, фирмы, частные предприниматели из Литвы представят оригинальную продукцию, которая пользуется неизменным успехом в России. Посетители ярмарки смогут приобрести мясные и молочные продукты, хлебобулочные изделия литовских производителей и т.д.
Также на ярмарке выступят фольклорные коллективы, открытие продолжится спектаклем в театре им. Вахтангова.
Начало мероприятия в 13:00.