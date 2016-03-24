Ярмарка в Юго-Западном округе столицы сменит адрес

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Одна из региональных ярмарок в Юго-Западном округе столицы сменит адрес. Всего таких ярмарок в ЮЗАО в этом сезоне будет три, сообщает префектура округа.

Ярмарки выходного дня оказались весьма востребованными у местных жителей, которые покупают пищевые продукты у фермеров-производителей.

Расположение двух ярмарок осталось прежним: одна откроется возле станции метро "Новые Черемушки", другая – около "Профсоюзной". Третья переедет с бульвара Дмитрия Донского на Старокачаловскую улицу.

Напомним, сезон ярмарок выходного дня начнется 1 апреля. В предстоящем сезоне в столице запланировано проведение 102 ярмарок во всех округах города, в том числе на территории ТиНАО.

Участники "Активного гражданина" выбрали часы работы ярмарок выходного дня, сообщает пресс-служба проекта. За то, чтобы торговые ряды открывались в 9:00, как и в прошлом году, выступили 47,57 процента проголосовавших.

В голосовании приняли участие 208 756 человек. За сохранение действующего графика чаще других голосовали активные граждане от 35 до 45 лет, а также участники, проживающие в ЮАО.