Зима в "Музеоне": как свалять мини-валенки и связать шарф для дерева

Посетителям парка "Музеон" будет не до скуки – здесь научат валять мини-валенки, мастерить снеговиков из поролона, вязать шарфы, которыми позже укутают деревья, создавать авторские кормушки для птиц и украшения в подарок своим близким.

Все мастер-классы пройдут 30 ноября с 13.00 до 16.00, сообщили организаторы проекта.

Кроме того, все желающие смогут поиграть в снежки и посетить праздничную ярмарку, где приобретут дизайнерскую одежду, керамику и настоящие валенки.

На маркете, а позже в инфобоксе "Музеона", будут продавать сувенирную продукцию.

В зимней фотостудии сделают фотографии посетителей парка. Каждый снимок оформят в рамку со снежным узором.

Кстати, за музыкальное сопровождение мастер-классов в этот день отвечает один из основателей творческого объединения Dreamers United, диджей Максим Левитин. Музыкант экспериментирует с электроникой, атмосферной неоклассикой, советскими мелодиями, акустическим фолком и танцевальным инди.