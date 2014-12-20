Москвичи предпочитают искусственные ели - Немерюк

В Москве открылись елочные базары

Москвичи отдают предпочтение искусственным елям, об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"К сожалению или к счастью динамика идет к тому, что москвичи, как и все россияне, стараются беречь нашу природу и уходят в сегмент искусственных елей", - сказал он.

Сам Немерюк делает выбор в пользу натуральных елок, сообщает Агентство "Москва".

"Я ставлю исключительно всегда натуральную елку, отечественную, красивую и пушистую. Стараюсь выбирать ее заблаговременно, чтобы, как говорится, в последний день не покупать совсем дрова", - сообщил Немерюк.

Добавим, 20 декабря во всех округах города открылись елочные базары, которые проработают до 31 декабря. Цены на ели будут такими же, как и в прошлом году. Так, один метр российской ели обойдется в 600-900 рублей, импортная, из Дании, будет стоить от 3,2 до 4,2 тысячи рублей за метр. Однако цены на елки могут меняться из-за общей экономической ситуации.

Лидером по количеству елочных базаров станет Юго-Западный округ, где откроются 37 торговых площадок. Всего в городе будут работать 244 торговых точки с елками, из них на ярмарках выходного дня - 66, при стационарных предприятиях и рождественских ярмарках - 51 и в других местах - 117.