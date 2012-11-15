В Москве откроется 8 новых региональных ярмарок

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве, помимо 5 действующих региональных ярмарок откроются еще 8. Таким образом, ярмарки будут работать в 9 административных округах столицы: по две ярмарки в ЦАО, СЗАО, ЮВАО и ЮАО; по одной в САО, СВАО, ВАО, ЮЗАО и ЗАО.

На ярмарках москвичи могут приобрести продовольственные и промышленные товары, изделия народных промыслов и сувенирную продукцию.

Сейчас в городе проводятся ярмарки производителей из Вологодской и Тверской областей, начали действовать ярмарки товаров из Рязанской области и Гомельской области Республики Беларусь.

В частности, рязанские производители с 8 по 21 ноября у станции метро "Рязанский проспект" (Рязанский проспект, вл. 46) продают овощи и фрукты, охлажденную и копченую рыбу, разнообразные кондитерские изделия, мясную продукцию, изделия из трикотажа, а также посуду и валенки.

На ярмарку у станции метро "Новые Черемушки" (ул. Профсоюзная, вл. 41) гомельчане вместе с различными продуктами питания привезли обувь, галантерейные, швейные изделия, тюль, хозяйственные и иные товары, которые также будут продаваться до 21 ноября.

С 22 ноября откроется ярмарка производителей из Липецкой области, а с 26 ноября — ярмарка товаров из Минска. В декабре к ним присоединятся ярмарки продукции из Орловской, Тульской и Калужской областей.

Cроки и адреса проведения региональных ярмарок можно узнать здесь.