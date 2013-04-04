Ярмарки выходного дня станут более удобными и доступными – Шаронов

Фото: ИТАР-ТАСС

В апреле в столице откроется 155 ярмарок выходного дня. Зимой часть из них закрывались, поскольку торговать свежими овощами и фруктами на открытых прилавках было непросто, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

Он напомнил, что эти ярмарки должны работать три дня в неделю: в пятницу, субботу, воскресенье. Этой весной власти пересмотрели систему их организации. Теперь вопросами благоустройства и уборки торговых мест будут заниматься государственные бюджетные учреждения. Частники будут исключены из этой схемы, поскольку они нередко занимались поборами с продавцов.

При этом город не брал с торговцев деньги за места на ярмарках, и этого не планируется делать. "Расходы ГБУ оплачивает бюджет. Поэтому мы создаем максимально привлекательные условия для торговцев. И за счет расширения торговли и роста конкуренции надеемся, что это скажется и на ценах, и на качестве облуживания граждан", - отметил заммэра.

Андрей Шаронов также рассказал, что для предпринимателей существуют ограничения по ассортименту товаров на ярмарках. По словам чиновника, город стремится к тому, чтобы там продавали только отечественные фермерские продукты. Для торговцев бананами, киви и другими экзотическими фруктами будут выделены отдельные зоны.

Как отметил чиновник, задача властей - увеличить количество ярмарок и жестко следить за соблюдением правил торговли. Кроме того, отдельное внимание будет уделено улучшению внешнего вида торговых точек. "Мы откажемся от зеленых неустойчивых конструкций, которые были в прошлом году. Это будут более привлекательные, симпатичные и удобные для продавцов и для торговцев конструкции и торговое оборудование, тоже повысит привлекательность ярмарок", - добавил заммэра.