01 июля 2013, 17:06

Культура

Фестиваль "Яркие люди" пройдет сразу на нескольких площадках столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

7 июля на нескольких площадках Москвы пройдет фестиваль "Яркие люди", в рамках которого будут организованы театральная сцена, цирковая площадка, музыкальная сцена, уличные театры и мастер-классы.

На Цветном бульваре разместятся школа анимации, разнообразные творческие мастерские и танцевальная площадка.

На Неглинной улице будут расположены арт-ярмарка, театральная мастерская с арт-транспортом, арт-выставка, школа научных открытий и "город профессий".

На площади перед ЦУМом заработает картонная мастерская, в Столешниковом переулке – арт-выставка инсталляций, а на Кузнецком мосту – театральная сцена для семейных спектаклей и кулинарная школа.

Зрителей ждут кукольные представления и удивительные спецэффекты. Свежие премьеры и полюбившиеся публике постановки покажут лучшие студии и профессиональные театры Москвы и Санкт-Петербурга.

Любой желающий сможет принять участие в мастер-классах по театральному и цирковому искусству, моделированию, созданию инсталляций, мозаике, мультипликации, скрапбукингу, песочной анимации, игре на барабанах.

