Экс-следователю дали 8 лет и 280 млн рублей штрафа за взяточничество

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Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему старшему следователю управления на транспорте МВД России по УФО, майору юстиции Михаилу Курбатову. Экс-полицейского признали виновным во взяточничестве и приговорили к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. Кроме того, бывший следователь должен выплатить штраф в размере 280 миллионов рублей.

В ходе расследования было установлено, что с марта по май прошлого года Курбатов требовал у адвоката одного из обвиняемых по уголовному делу 6 миллионов рублей. Злоумышленник уверял: если сторона защиты передаст ему эти деньги, то обвиняемого не привлекут к ответственности по другому делу.

В ходе переговоров Курбатов снизил первоначальные требования и согласился на взятку в 4 миллиона рублей.

24 мая прошлого года адвокат передал Курбатову 100 тысяч рублей и муляж 100 тысяч евро, после чего экс-следователь был задержан оперативниками.

Суд признал Курбатова виновным по статье "Получение взятки в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима, а также штрафа в размере 280 миллионов рублей.