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Происшествия

27 января 2015, 18:05

Экс-чиновнику департамента имущества дали 10 лет колонии за взяточничество

взяточничество чиновники суды

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Экс-чиновник департамента имущества Москвы Денис Васильев получил 10 лет колонии строгого режима за получение взятки. Ему также предстоит выплатить штраф в размере 495 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, с августа по ноябрь 2012 года Васильев вместе со своим подельником Андреем Симоненко получили от представителей ОАО "Московская торговая сеть "ДИАЛ Электроникс" и ТСЖ "Коробейники" 200 тысяч долларов и 1,6 миллиона рублей соответственно.

За эти деньги чиновник должен был продлить договор аренды на помещение в столице. Кроме того, следствию удалось получить неопровержимые доказательства причастности злоумышленников к третьему аналогичному преступлению.

Вскоре Васильев и Симоненко были задержаны. В ходе расследования на их имущество стоимостью более 10 миллионов рублей наложили арест.

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Отметим, что накануне Мещанский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двух чиновников московского управления Росимущества за попытку получить взятку в особо крупном размере.

Бывших главных специалистов управления, 34-летнего Николая Попова и 42-летнего Зулфикара Рамазанова приговорили к 8 годам лишения свободы. Кроме того, 6 лет колонии строгого режима получил 52-летний Андрей Спиров, обвиненный в "покушении на посредничество во взяточничестве".

Помимо этого осужденные должны заплатить штраф в размере 70-кратной суммы взятки – почти 176 миллионов рублей.

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