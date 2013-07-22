Сотрудника университета имени Пирогова обвинили во взяточничестве

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Высокопоставленный сотрудник медицинского университета имени Пирогова уличен во взяточничестве. Его обвиняют в вымогательстве взятки у коммерческого директора подрядной организации.

Фигурантами уголовного дела стали исполняющий обязанности начальника управления и организации проведения закупок медицинского университета имени Пирогова Дмитрий Семенова и ранее занимавший эту должность Сергей Ярных, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, Семенов потребовал от коммерческого директора ООО "ОкнаСтройИндустрия", которая устанавливала пластиковые окна в зданиях университета, взятку в размере 1,1 миллиона рублей. В противном случае он обещал оставить работы, которые проводились по госконтракту, без оплаты.

Коммерсант вынужден был согласиться на эти требования. Сначала он передал посреднику через своего знакомого 8 тысяч долларов США, затем еще 27 тысяч. При получении второй части взятки посредник был задержан. После чего он договорился с Семеновым о встрече, которая прошла под контролем сотрудников полиции.

В момент получения взятки Семенова задержали, однако ему удалось вырваться и скрыться от правоохранителей. Ведется следствие. Полиция устанавливает местонахождение злоумышленника.

Против Семенова возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки, сопряженное с вымогательством, в особо крупном размере", а Ярных обвиняют в посредничестве при получении взятки.