Двух злоумышленников приговорили к штрафу за дачу взятки таможеннику

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Суд приговорил к крупному штрафу двух злоумышленников, которые дали взятку таможеннику за беспошлинный ввоз товаров на территорию России. Осужденные заплатят 900 тысяч рублей, то есть шестидесятикратную сумму взятки, сообщает пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Обвиняемыми по делу о даче взятки проходили гражданин России Джавед Халид и уроженец Индии Сингх Рупиндер. Они занимались ввозом на территорию России природных камней и ювелирных изделий.

Осужденные пытались договориться с таможенником о провозе товара через границу без оплаты пошлин. За каждое место багажа злоумышленники обещали заплатить 15 тысяч рублей. Однако таможенник сообщил об этом предложении своему руководству.

В итоге встреча сотрудника пограничной службы и Халида проходила под контролем оперативников. При передаче взятки злоумышленник был задержан. Рупиндера арестовали при попытке провезти товары на территорию России.

Халиду и Рупиндеру придется заплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.