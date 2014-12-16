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Происшествия

16 декабря 2014, 12:33

Работника столичной прокуратуры поймали на крупной взятке

взяточничество криминал прокуроры

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Работник столичной прокуратуры подозревается в получении крупной взятки от предпринимателя. Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", сообщает "Интерфакс".

Речь идет о помощнике прокурора Тверской межрайонной прокуратуры Алексее Мясоедове. По предварительной информации, он получил взятку в размере 300 тысяч рублей от коммерсанта за помощь в возбуждении уголовного дела против компаньонов этого бизнесмена.

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Подозреваемого уже уволили из прокуратуры. По данным СМИ, Мясоедов пошел на преступление поскольку ему требовались деньги для дорогостоящей операции близкому родственнику.

Мужчина сам явился в следственные органы и написал явку с повинной.

Отметим, что в прошлом году получило большой общественный резонанс дело бывшего транспортного прокурора Москвы Дениса Евдокимова. В марте 2013 года он получил 4,2 миллиона рублей за прекращение проверок в отношении двух компаний, которые покупали списанные шпалы и перепродавали их стройфирмам. Кроме того, Евдокимов предоставил фирмам возможность беспрепятственно осуществлять предпринимательскую деятельность.

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