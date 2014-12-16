Работника столичной прокуратуры поймали на крупной взятке

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Работник столичной прокуратуры подозревается в получении крупной взятки от предпринимателя. Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", сообщает "Интерфакс".

Речь идет о помощнике прокурора Тверской межрайонной прокуратуры Алексее Мясоедове. По предварительной информации, он получил взятку в размере 300 тысяч рублей от коммерсанта за помощь в возбуждении уголовного дела против компаньонов этого бизнесмена.

Подозреваемого уже уволили из прокуратуры. По данным СМИ, Мясоедов пошел на преступление поскольку ему требовались деньги для дорогостоящей операции близкому родственнику.

Мужчина сам явился в следственные органы и написал явку с повинной.

Отметим, что в прошлом году получило большой общественный резонанс дело бывшего транспортного прокурора Москвы Дениса Евдокимова. В марте 2013 года он получил 4,2 миллиона рублей за прекращение проверок в отношении двух компаний, которые покупали списанные шпалы и перепродавали их стройфирмам. Кроме того, Евдокимов предоставил фирмам возможность беспрепятственно осуществлять предпринимательскую деятельность.