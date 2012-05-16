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Происшествия

16 мая 2012, 12:53

Мосгорсуд освободил из-под ареста обвиняемого во взяточничестве

взяточничество чиновники суды аресты

16 мая Мосгорсуд удовлетворил жалобу на арест бывшего и.о. руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования "Восточное" Максима Авджяна, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Станислава Акимова. Авджян освобожден из-под ареста.

По словам адвоката, его подзащитный, который в середине апреля был помещен в больницу, до сих пор находится в реанимации.

Около года назад по решению Измайловского суда Москвы Авджян был выпущен на свободу под залог в 500 тысяч рублей, но в апреле 2012 года меру пресечения ему изменили на арест.

"Во время заседания встал потерпевший и сказал суду, что накануне за ним ехала машина, и он считает, что это Авджян угрожает его жизни.

Мой подзащитный после этого заявления по решению суда был задержан. Основанием стало отсутствие причин не доверять словам потерпевшего. Не понятно, какие есть причины ему доверять", - заявил Акимов.

По версии обвинения, Авджян "с корыстным побуждением, преступным умыслом с целью незаконного обогащения" систематически получал взятки. Экс-чиновник обвиняется по частям 1 и 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Авджян свою вину признавать отказывается.

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