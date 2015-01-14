Трое сотрудников ГИБДД задержаны за взяточничество

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Трое сотрудников столичного ГИБДД задержаны за вымогательство взятки. Злоумышленники требовали 50 тысяч рублей от водителя за непривлечение его к административной ответственности, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе главка полиции Москвы.
Задержанными оказались трое сотрудников Второго спецбатальона ДПС ГИБДД Москвы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Проводится служебная проверка, по результатам которой задержанных уволят из правоохранительных органов, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
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Напомним, в конце декабря двух инспекторов патрульно-постовой службы полиции заподозрили в получении взятки от водителя. Стражи порядка за вознаграждение не стали привлекать автолюбителя к ответственности за нарушение ПДД.
А 16 декабря в центре Москвы задержали инспектора ГИБДД. Мужчину заподозрили в получении взятки от водителя в размере 20 тысяч рублей.