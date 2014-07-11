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Следствие

11 июля 2014, 13:23

Подмосковных судебных приставов обвиняют в получении взятки

взяточничество следствие судебные приставы

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет по Подмосковью завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудников службы судебных приставов. Их обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Фигурантами дела являются замначальника Подольского районного отдела судебных приставов и два судебных пристава-исполнителя.

По версии следствия, с мая 2012 года судебные приставы вели переговоры с должником, вымогая у него деньги за прекращение исполнительного производства. В случае отказа, злоумышленники обещали описать имущество и расчетные счета организации.

От должника требовали сначала перечислить деньги на указанные замначальника отдела счета, а затем передать взятку на встрече судебным приставам-исполнителям.

Встреча прошла под контролем оперативников, злоумышленники были задержаны. Общая сумма взятки составила более 500 тысяч рублей.

Обвиняемые содержатся под стражей. Следствию удалось собрать достаточное количество доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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